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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Крупнейшая авиакомпания Сербии прекращает рейсы в ряд городов рф

Крупнейшая авиакомпания Сербии прекращает рейсы в ряд городов рф

Киев  •  УНН

 • 946 просмотра

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Air Serbia с конца января отменяет рейсы из Белграда в Казань и Сочи. Это уже шестая авиакомпания, ограничивающая полеты в РФ после сбития азербайджанского самолета в Казахстане.

Авиакомпания Air Serbia с конца января прекращает выполнение рейсов из Белграда в российские города Казань и Сочи. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные системы бронирования авиаперевозчика, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что последний рейс в Казань запланирован на 18 января, в Сочи - на 20 января.

Официальных комментариев об отмене рейсов авиакомпания пока не дала. Однако ранее аналогичные решения приняли Азербайджанские авиалинии, казахстанская Qazaq Air, израильская El Al, арабская Flydubai и Туркменские авиалинии. Причиной стало сбитие азербайджанского самолета.

Справочно

 25 декабря в Казахстане разбился самолет Азербайджанских авиалиний, летевший рейсом Баку-Грозный. Погибли 38 человек, преимущественно граждане Азербайджана.

Позже СМИ сообщили, что самолет был атакован на подходе к Грозному ракетой из зенитного комплекса Панцирь-С. После этого россияне запретили экипажу приземляться в аэропортах РФ.

Напомним

Авиакомпания "Туркменистан" на месяц приостановила рейсы по маршруту Ашхабад-москва. Это уже пятая компания, ограничивающая полеты в РФ после катастрофы Embraer E190.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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