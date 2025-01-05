Крупнейшая авиакомпания Сербии прекращает рейсы в ряд городов рф

Авиакомпания Air Serbia с конца января прекращает выполнение рейсов из Белграда в российские города Казань и Сочи. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные системы бронирования авиаперевозчика, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что последний рейс в Казань запланирован на 18 января, в Сочи - на 20 января.

Официальных комментариев об отмене рейсов авиакомпания пока не дала. Однако ранее аналогичные решения приняли Азербайджанские авиалинии, казахстанская Qazaq Air, израильская El Al, арабская Flydubai и Туркменские авиалинии. Причиной стало сбитие азербайджанского самолета.

Справочно

25 декабря в Казахстане разбился самолет Азербайджанских авиалиний, летевший рейсом Баку-Грозный. Погибли 38 человек, преимущественно граждане Азербайджана.

Позже СМИ сообщили, что самолет был атакован на подходе к Грозному ракетой из зенитного комплекса Панцирь-С. После этого россияне запретили экипажу приземляться в аэропортах РФ.

Напомним

Авиакомпания "Туркменистан" на месяц приостановила рейсы по маршруту Ашхабад-москва. Это уже пятая компания, ограничивающая полеты в РФ после катастрофы Embraer E190.