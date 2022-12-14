Нафта дешевшає на тлі сумнівів у попиті через зростання запасів у США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у середу зранку під час торгів впали в ціні до 80,37 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані торгів.
За даними Bloomberg станом на 8:45, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent знизилася на 0,38%.
При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 75,13 долара за барель, втративши 0,34%.
Деталі
Ціни на нафту впали на початку торгів у середу після того, як галузеві дані показали несподіване збільшення запасів сирої нафти в США всупереч прогнозам аналітиків про зниження, що посилило побоювання щодо послаблення попиту навіть в умовах скорочення пропозиції, відзначає Reuters.
Запаси сирої нафти в США зросли приблизно на 7,8 мільйона барелів за тиждень до 9 грудня, згідно з ринковими джерелами з посиланням на дані Американського інституту нафти, тоді як аналітики, опитані Reuters, очікували зниження запасів на 3,6 мільйона барелів.
Доповнення
У своєму останньому щомісячному звіті ОПЕК заявила, що очікує значного зростання світового попиту на нафту в 2023 році, а потенційний економічний підйом буде пов’язаний із послабленням COVID-політики Китаю.