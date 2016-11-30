На сесії Херсонської міськради виділили гроші на погашення боргів КП "Херсонелектротранс"

Так, було виділено 8,9 млн гривень на оплату боргів комунального підприємства. "За" проголосували 48 депутатів.

На сесії були присутні робітники підприємства, які перед цим влаштували пікет під міськрадою.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, робота КП була заблокована через те, що його рахунки заблокувало Держказначейство через борги попередніх років перед Пенсійним фондом.