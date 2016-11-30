На сессии Херсонского горсовета выделили деньги на погашение долгов КП "Херсонэлектротранс"
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 30 ноября. УНН. На сессии горсовета в Херсоне депутаты проголосовали за выделение денег на погашение долгов КП "Херсонэлектротранс", передает корреспондент УНН.
Так, было выделено 8,9 млн. гривен на оплату долгов коммунального предприятия. "За" проголосовали 48 депутатов.
На сессии присутствовали работники предприятия, которые перед этим устроили пикет под горсоветом .
Напомним, как сообщал УНН, работа КП была заблокирована из-за того, что его счета заблокировало Госказначейство из-за долгов предыдущих лет перед Пенсионным фондом.