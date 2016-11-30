На сессии Херсонского горсовета выделили деньги на погашение долгов КП "Херсонэлектротранс"

Так, было выделено 8,9 млн. гривен на оплату долгов коммунального предприятия. "За" проголосовали 48 депутатов.

На сессии присутствовали работники предприятия, которые перед этим устроили пикет под горсоветом .

Напомним, как сообщал УНН, работа КП была заблокирована из-за того, что его счета заблокировало Госказначейство из-за долгов предыдущих лет перед Пенсионным фондом.