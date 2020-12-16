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На ринку двосторонніх договорів "Енергоатом" заробив 9,2 млрд грн - Буславець

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Перша заступниця міністра енергетики Ольга Буславець поділилася результатами роботи ринку двосторонніх договорів (РДД), передає УНН із посиланням на Facebook-сторінку чиновниці.

На ринку двосторонніх договорів "Енергоатом" заробив 9,2 млрд грн - Буславець

Вона уточнила, що наразі на ринку працюють НАЕК "Енергоатом" та ДП "Гарантований покупець". Саме вона поступово виводила "Енергоатом" на РДД. Сьогодні компанія може продавати на ринку близько 40% електроенергії.

"З липня за двосторонніми договорами "Енергоатом" вже продав 6,8 млн МВт/год на загальну суму 9,2 млрд грн (з ПДВ). Впродовж цього часу "Енергоатом" вдосконалює свою торговельну стратегію. Зокрема, компанія почала реалізовувати електроенергію на ринку двосторонніх договорів у нічні (профіцитні) години, зменшивши свою присутність на балансуючому ринку. А також – використовувати блочні позиції, що дають гнучкіші умови планування і постачання електроенергії", - інформує Буславець.

З жовтня на ринок двосторонніх договорів вийшов "Гарантований покупець", нагадала заступниця міністра.

"За ці три місяці він продав понад 450 тис. МВт/год "зеленої" електроенергії на суму 743,7 млн грн (з ПДВ)", - пише Буславець.

Впровадження ринку двосторонніх договорів дало низку позитивів для обох держкомпаній, додає чиновниця.

Так, для "Енергоатому" це дало можливість:

▪️ створити базис для забезпечення вітчизняної промисловості доступною "атомною" електроенергією від виробника;
▪️ зменшити значний профіцит пропозиції електричної енергії, обов’язкової для продажу саме на ринку "на добу наперед";
▪️ скоротити обсяги небалансів на суму до 1 млрд грн на місяць;
▪️ пожвавити грошовий обіг компанії внаслідок своєчасного отримання коштів;
▪️ припинити нарощування боргу з боку "Гарантованого покупця", що становить понад 7,5 млрд грн.

У свою чергу, завдяки виходу на РДД "Гарантованому покупцю" вдалося:

▪️ зменшити обсяги небалансів;
▪️ збільшити обсяг коштів від реалізації "зеленої" електроенергії та прискорити їх отримання;
▪️ покращити рівень розрахунків за "зеленим" тарифом.

"Ринок двосторонніх договорів – це основа трейдингового портфелю. Європейською практикою є централізація торгівлі електроенергією на біржі для ефективної роботи ринку та розвитку локальних довгострокових індексів на довгі контракти", - резюмувала Буславець.

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