На Полтавщині знищили три ворожі дрони, жертв і руйнувань інфраструктури не фіксували
Київ • УНН
Сили оборони збили три ворожі безпілотники над Полтавською областю, жертв та руйнувань інфраструктури немає.
Три ворожі безпілотники знищили напередодні у Полтавській області, жертв та руйнувань інфраструктури немає, повідомив у п'ятницю голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, пише УНН.
Учора над Полтавщиною наші Сили оборони знищили три ворожі БпЛА. На щастя, обійшлося без постраждалих. Руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано