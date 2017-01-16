На Миколаївщині через зловживання нотаріуса власнику майна завдано збитків на понад 24 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Миколаївщині повідомили про підозру нотаріусу, через зловживання якого власнику майна завдано збитків на понад 24 млн гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Установлено, що підозрюваний, зловживаючи своїми повноваженнями нотаріуса та використавши недостовірні документи, грубо порушив вимоги Законів України “Про нотаріат” та “Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень”.
Зокрема, нотаріус посвідчив договір купівлі-продажу нерухомого майна у Миколаєві, провів реєстраційні дії щодо переходу права власності на нього у Державному реєстрі речових прав, чим спричинив власнику майна матеріальну шкоду на суму більше 24 млн грн.
З урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів зазначеній особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги).
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.