В Николаевской области за злоупотребления нотариуса владельцу имущества нанесен ущерб более чем на 24 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Николаевской области сообщили о подозрении нотариусу, из-за злоупотреблений которого владельцу имущества нанесен ущерб более чем 24 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.
Установлено, что подозреваемый, злоупотребляя своими полномочиями нотариуса и использовав недостоверные документы, грубо нарушил требования Законов Украины "О нотариате" и "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений".
В частности, нотариус удостоверил договор купли-продажи недвижимого имущества в Николаеве, провел регистрационные действия по переходу права собственности на него в Государственном реестре вещных прав, чем нанес владельцу имущества материальный ущерб на сумму более 24 млн грн.
С учетом собранных в уголовном производстве доказательств указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.365-2 УК Украины (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги).
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.