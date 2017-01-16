На кордоні з Польщею утворилися черги з 540 автомобілів - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Станом на 8:00 понеділок на кордоні України і Польщі у п'яти пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 540 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 30 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 150 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.
У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 170 автівок, у ПП "Краковець - Корчова" - 40, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 150 автомобілів.
Окрім того, на кордоні зі Словаччиною у пункті пропуску "Ужгород - Вишнє Німецьке" перебувало 25 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.