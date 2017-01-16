На границе с Польшей образовались очереди из 540 автомобилей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. По состоянию на 8:00 понедельника на границе Украины и Польши в пяти пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 540 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 30 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150- ПП"Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП"Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 170 автомобилей, в ПП"Краковец - Корчева" - 40, в ПП"Рава-Русская - Гребенне" - 150 автомобилей.
Кроме того, на границе со Словакией в пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" находилось 25 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.