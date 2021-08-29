На Кaмчатці вулкан Шивелуч викинув стoвп попелу висотою 3 тисячі метрів

Деталі

Попільний шлейф поширився в північно-західному напрямку півострова на відстань 30 кілометрів. На його шляху населені пункти відсутні.

Довідка

Шивелуч - діючий вулкан на півострові Камчатка в межах Східного хребта. Найпівнічніший з діючих вулканів Камчатки. Вік вулкану - приблизно 60-70 тисяч років. Цей вулкан - один з найбільших на Камчатці. Діаметр його основи становить 40-50 кілометрів, площа - не менше 1 300 квадратних кілометрів.

Виверження 12 листопада 1964 року стало одним з найсильніших в сучасній історії вулкана - висота стовпа викинутого попелу досягала 15 кілометрів, а потоки грязі і уламків вулканічної породи пройшли шлях в 20 кілометрів. У 1964 році при виверженні сильними вибухами, куполи вулкану майже повністю були знищені, і на їхньому місці утворився подвійний кратер.