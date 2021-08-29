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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 25372 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 54067 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 82517 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 143432 просмотра

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2 марта, 17:53 • 127240 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 122556 просмотра

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На Кaмчатке вулкан Шивелуч выбросил стoлб пепла высотой 3 тысячи метров

На Кaмчатке вулкан Шивелуч выбросил стoлб пепла высотой 3 тысячи метров

Киев  •  УНН

 • 20194 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) сегодня, 29 августа 2021 года, из-за извержения вулкана Шивелуч зафиксировали выброс пепла высотой 3 тысячи метров при высоте самого вулкана - 3 283 метров, сообщает УНН.

Детали

Пепельный шлейф распространился в северо-западном направлении полуострова на расстояние 30 километров. На его пути населенные пункты отсутствуют.

Справка

Шивелуч - действующий вулкан на полуострове Камчатка в пределах Восточного хребта. Самый северный из действующих вулканов Камчатки. Возраст вулкана - примерно 60-70 тысяч лет. Этот вулкан - один из крупнейших на Камчатке. Диаметр его основания составляет 40-50 километров, площадь - не менее 1 300 квадратных километров.

Извержения 12 ноября 1964 года стало одним из самых сильниших в современной истории вулкана - высота столба выброшенного пепла достигала 15 километров, а потоки грязи и обломков вулканической породы проделал путь в 20 километров. В 1964 году при извержении сильными взрывами, купола вулкана почти полностью были уничтожены, и на их месте образовался двойной кратер.

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