Ексклюзив
14:29 • 9742 перегляди
В Одесі жінку, яка розкидала сміття, прив'язали скотчем до лавки: у поліції відреагували
Ексклюзив
14:10 • 23513 перегляди
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
14:05 • 15898 перегляди
Іспанія виділяє Україні €1 млрд на американську зброю для ЗСУ
12:54 • 19314 перегляди
Довгий час працювали із спецслужбами рф: Туск заявив, що диверсії на залізниці у Польщі скоїли українці
11:49 • 23554 перегляди
Якою буде погода в Україні 19 листопада: синоптик Діденко озвучила прогноз на середу
18 листопада, 08:43 • 24255 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф приєднається до переговорів із Зеленським в Туреччині - Reuters
18 листопада, 07:59 • 30828 перегляди
росія атакувала енергетику у чотирьох областях, графіки у більшості областей - Міненерго
Ексклюзив
18 листопада, 07:00 • 24834 перегляди
Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: основні порадиPhoto
Ексклюзив
17 листопада, 14:33 • 58804 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
17 листопада, 14:15 • 50613 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
Біткоїн перегрівся: фінтехекспертка Олена Сосєдка спрогнозувала, що буде із ринком крипти
Ексклюзив
14:10 • 23525 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 85268 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 115575 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 106678 перегляди
На фронті 79 бойових зіткнень: ворог активно атакує на Покровському та Костянтинівському напрямках

Київ • УНН

 • 920 перегляди

З початку доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень, ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках. Сили оборони відбивають атаки, бої тривають у багатьох локаціях.

На фронті 79 бойових зіткнень: ворог активно атакує на Покровському та Костянтинівському напрямках

З початку цієї доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав одного авіаудару, скинув чотири керовані авіабомби, а також здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів в тому числі один з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Колодязне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак у бік позицій українських підрозділів в напрямку населених пунктів Коровій Яр, Ставки, Дробишеве та Лиман. Два бойових зіткнення досі тривають.

Одну ворожу атаку відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку сьогодні противник один раз атакував в напрямку Бондарного, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 25 атак противника. Бої тривають у п’яти локаціях.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Привільне, Павлівка, Красногірське. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще одне боєзіткнення триває.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали дев’ять атак окупантів в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого, чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників в районі приморського. Під авіаударом некерованих авіаційних ракет опинилось Залізничне.

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців.

На решті напрямків — без змін, резюмували у Генштабі.

З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб17.11.25, 04:30 • 19158 переглядiв

Антоніна Туманова

