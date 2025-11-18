На фронті 79 бойових зіткнень: ворог активно атакує на Покровському та Костянтинівському напрямках

З початку цієї доби на фронті відбулося 79 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося два бойових зіткнення з ворожими військами. Крім того, ворог завдав одного авіаудару, скинув чотири керовані авіабомби, а також здійснив 78 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів в тому числі один з реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивали три атаки противника поблизу Вовчанська та у бік населеного пункту Колодязне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Куп’янському напрямку російські окупанти чотири рази намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила п’ять атак у бік позицій українських підрозділів в напрямку населених пунктів Коровій Яр, Ставки, Дробишеве та Лиман. Два бойових зіткнення досі тривають.

Одну ворожу атаку відбили Сили оборони на Слов’янському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку сьогодні противник один раз атакував в напрямку Бондарного, отримав відсіч.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки й Софіївки. Три боєзіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 25 атак противника. Бої тривають у п’яти локаціях.

На Олександрівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Зелений Гай, Соснівка, Вербове, Олексіївка, Привільне, Павлівка, Красногірське. Сили оборони відбили дев’ять ворожих штурмів, ще одне боєзіткнення триває.

З початку доби на Гуляйпільському напрямку наші оборонці відбивали дев’ять атак окупантів в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затишшя, Веселого, чотири боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку противник один раз атакував позиції наших захисників в районі приморського. Під авіаударом некерованих авіаційних ракет опинилось Залізничне.

На Придніпровському напрямку ворог один раз марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців.

На решті напрямків — без змін, резюмували у Генштабі.

З початку 2025 року втрати росіян на війні в Україні перевищили 367 000 осіб - Генштаб