На Донбасі досі функціонує лише один КПВВ - прикордонники

"Сьогодні всі сім КПВВ працювали у штатному режимі з 08:00 до 16:00. Проте, фактичний пропуск громадян здійснювався лише в одному. У контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" було оформлено 1175 осіб до тимчасово окупованої території, з ТОТ — 1090 особа. У решті КПВВ пропускних операцій не було здійснено", - зазначив Трубачов.

Нагадаємо, що вчора відбулося засідання політичної та гуманітарної підгруп Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на Донбасі, підгрупа з безпеки підтвердила дієвість механізму, який застосовується у разі режиму тиші. Під час зустрічі обговорювалося питання функціонування КПВВ на Донбасі.