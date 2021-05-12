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Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою
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На Буковині від COVID-19 одужало вже 68 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 74 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужало 672 людини. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

На Буковині від COVID-19 одужало вже 68 тис. осіб

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 78 116 випадків хвороби. За останню добу 672 людей одужало, 68 321 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 700 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 865 ПЛР-досліджень та 756 експрес-тестів.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 129 073 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 46 987 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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