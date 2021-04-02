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МОЗ рекордно збільшив кількість та фінансування медпослуг

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У 2021 році Міністерство охорони здоров’я значно збільшило перелік медичних послуг та їх фінансування. Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов, передає УНН із посиланням на пресслужбу міністерства.

Деталі

Степанов нагадав, що оновлена Програма медичних гарантій почала діяти з 1 квітня 2021 року. Нею передбачено 35 пакетів медичних послуг.

“Наша основна мета — врахувати всі особливості пацієнтів та максимально забезпечити захист і лікарську допомогу людям, незалежно від місця проживання та без обтяжливих витрат. Протягом року ми працювали над вдосконаленням Програми медичних гарантій і змогли суттєво збільшити фінансування багатьох пакетів”, — зазначив міністр.

Зокрема, з 1 квітня збільшили фінансову допомогу при пологах. Минулого року це становило 8 136 грн, тепер передбачено 10 382 грн. Оплата екстреної медичної допомоги з розрахунку на одну людину збільшується майже у 2 рази: 1 квітня 2020 року вона становила 116 грн, а сьогодні — 235 грн. Програмою медичних гарантій також передбачено збільшення фінансування лікування серцево-судинних захворювань, які забирають найбільше життів українців.

“У загальній структурі причин смертності смертність від цих хвороб складає 67%. Наше завдання — зменшити таку статистику, зокрема шляхом лікування гострих станів пацієнтів”, — наголосив Степанов. Він нагадав, що станом на 1 квітня 2020 року на лікування інсульту держава витрачала 19 332 грн з розрахунку на людину незалежно від стану й рівня тяжкості. А з 1 квітня 2021 року така допомога може складати до 97 821 грн залежно від лікування. Крім того, значно збільшена оплата лікування онкологічних захворювань. Цьогоріч ввели новий тариф на онкогематологію, де зазначена сума 54 000 грн. Якщо йдеться про лікування дитини — сума збільшується до 162 000 грн. “На лікування онкології також передбачені препарати, які держава централізовано закуповує і передає в лікарні. Це та вартість, яка не включає так звані специфічні лікарські засоби”, — додав міністр. Також, досить суттєво, з 21 000 грн до 40 000 грн, МОЗ збільшило тариф на лікування туберкульозу.

“Сьогодні ми перебуваємо на початковому етапі побудови нової української медицини. Нам вдалося значно вдосконалити систему медичної допомоги через Програму медичних гарантій. Здоров’я, а не гроші має „ходити“ за українським пацієнтом!”, — резюмував Степанов.

Довідка: Програма медичних гарантій — це гарантована державою соціальна й медична послуга, яка передбачає екстрену, первинну, спеціалізовану, паліативну допомогу та реабілітацію, медичну допомогу дітям, яким не виповнилось 18 років, та медичний супровід вагітності та пологів. Для цього НСЗУ (Національна служба здоров’я) України укладатиме з медзакладами договори на пакети медичних послуг.

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