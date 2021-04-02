Минздрав рекордно увеличил количество и финансирования медуслуг

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КИЕВ. 2 апреля. УНН. В 2021 году Министерство здравоохранения значительно увеличило перечень медицинских услуг и их финансирование. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу министерства.

Детали

Степанов напомнил, что обновленная Программа медицинских гарантий начала действовать с 1 апреля 2021 года. Ею предусмотрено 35 пакетов медицинских услуг.

“Наша основная цель — учесть все особенности пациентов и максимально обеспечить защиту и врачебную помощь людям, независимо от места проживания и без обременительных расходов. В течение года мы работали над совершенствованием программы медицинских гарантий и смогли существенно увеличить финансирование многих пакетов”, — отметил министр.

В частности, с 1 апреля увеличили финансовую помощь при родах. В прошлом году это составляло 8136 грн, теперь предусмотрено 10 382 грн. Оплата экстренной медицинской помощи в расчете на одного человека увеличивается почти в 2 раза: 1 апреля 2020 года она составляла 116 грн, а сегодня — 235 грн. Программой медицинских гарантий также предусмотрено увеличение финансирования лечения сердечно-сосудистых заболеваний, уносящих больше всего жизней украинцев.

“В общей структуре причин смертности смертность от этих болезней составляет 67%. Наша задача — уменьшить такую статистику, в частности путем лечения острых состояний пациентов”, — отметил Степанов. Он напомнил, что по состоянию на 1 апреля 2020 года на лечение инсульта государство тратило 19 332 грн в расчете на человека независимо от состояния и степени тяжести. А с 1 апреля 2021 года такая помощь может составлять до 97 821 грн в зависимости от лечения. Кроме того, значительно увеличена оплата лечения онкологических заболеваний. В этом году ввели новый тариф на онкогематологии, где указана сумма 54 000 грн. Если речь идет о лечении ребенка — сумма увеличивается до 162 000 грн. “На лечение онкологии также предусмотрены препараты, которые государство централизованно закупает и передает в больнице. Это та стоимость, которая не включает так называемые специфические лекарственные средства”, — добавил министр. Также, весьма существенно, с 21 000 грн до 40 000 грн, Минздрав увеличил тариф на лечение туберкулеза.

“Сегодня мы находимся на начальном этапе построения новой украинской медицины. Нам удалось значительно усовершенствовать систему медицинской помощи в рамках Программы медицинских гарантий. Здоровья, а не деньги должно „ходить“ за украинским пациентом!”, — резюмировал Степанов.

Справка: Программа медицинских гарантий — это гарантированная государством социальная и медицинская услуга, которая предусматривает экстренную, первичную, специализированную, паллиативную помощь и реабилитацию, медицинскую помощь детям, которым не исполнилось 18 лет, и медицинское сопровождение беременности и родов. Для этого НСЗУ (Национальная служба здоровья Украины) будет заключать с медучреждениями договоры на пакеты медицинских услуг.

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