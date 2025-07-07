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МХП запускає "Школу лідерів громад 2.0": учасники з 13 областей зможуть отримати гранти до 1 мільйона гривень

Київ • УНН

 • 397 перегляди

Благодійний фонд "МХП-Громаді" та МХП спільно з Маріупольським державним університетом оголосили про другу хвилю програми "Школа лідерів громад". Учасники отримають знання, менторський супровід та гранти до 1 млн грн на умовах співфінансування.

МХП запускає "Школу лідерів громад 2.0": учасники з 13 областей зможуть отримати гранти до 1 мільйона гривень

Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з компанією МХП та Маріупольським державним університетом оголосив про старт реєстрації до другої хвилі програми "Школа лідерів громад". Ініціатива охопить представників із 13 областей України, передає УНН.

Деталі

Ініціатива спрямована на розвиток місцевого лідерства, фандрейзингу, ветеранських ініціатив і проєктного управління.

Мета: допомогти місцевим лідерам підвищити компетенції у проєктному менеджменті, соціальному підприємництві, фандрейзингу та ефективному управлінні ініціативами. Особливу увагу ми приділяємо проєктам, що здатні відповідати на виклики часу 

- йдеться в повідомленні «МХП-Громаді».

Учасники програми отримають:

- знання та практичні навички для реалізації ідей у громадах;

- менторський супровід;

- можливість виграти гранти від 500 тис. до 1 млн грн на умовах співфінансування (50%).

Пріоритетними напрямами цьогорічної програми стануть:

- енергоефективність;

- розвиток молоді;

- ветеранська політика.

Податися можуть активісти, представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій та ініціатив із таких регіонів: Черкаська, Київська, Вінницька, Івано-Франківська, Хмельницька, Сумська, Львівська, Дніпропетровська, Полтавська, Тернопільська, Чернігівська, Волинська, Житомирська області. Дедлайн подачі заявок — 11 липня 2025 року.

Деталі та реєстрація — за посиланням: http://bit.ly/4ef2uW0

Контактна особа: Іван Дагаєв, менеджер із регіонального розвитку, +380636565201, [email protected]

Довідка

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій, виробник якісних і смачних продуктів харчування, що покращують життя споживачів. Розвиває понад 15 продуктових брендів, зокрема "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick та інші. Спільно з партнерами компанія відкрила по всій Україні 1300 торгових точок різного спрямування. Це мережа магазинів "Мʼясомаркет", заклади смачного безпечного фастфуду Döner Маркет, магазини "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".

"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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Хмельницька область
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