МХП запускает "Школу лидеров громад 2.0": участники из 13 областей смогут получить гранты до 1 миллиона гривен

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с компанией МХП и Мариупольским государственным университетом объявил о старте регистрации на вторую волну программы "Школа лидеров громад". Инициатива охватит представителей из 13 областей Украины, передает УНН.

Детали

Инициатива направлена на развитие местного лидерства, фандрейзинга, ветеранских инициатив и проектного управления.

Цель: помочь местным лидерам повысить компетенции в проектном менеджменте, социальном предпринимательстве, фандрейзинге и эффективном управлении инициативами. Особое внимание мы уделяем проектам, способным отвечать на вызовы времени - говорится в сообщении «МХП-Громаді».

Участники программы получат:

- знания и практические навыки для реализации идей в громадах;

- менторское сопровождение;

- возможность выиграть гранты от 500 тыс. до 1 млн грн на условиях софинансирования (50%).

Приоритетными направлениями нынешней программы станут:

- энергоэффективность;

- развитие молодежи;

- ветеранская политика.

Подать заявку могут активисты, представители органов местного самоуправления, общественных организаций и инициатив из следующих регионов: Черкасская, Киевская, Винницкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Сумская, Львовская, Днепропетровская, Полтавская, Тернопольская, Черниговская, Волынская, Житомирская области. Дедлайн подачи заявок — 11 июля 2025 года.

Детали и регистрация — по ссылке: http://bit.ly/4ef2uW0

Контактное лицо: Иван Дагаев, менеджер по региональному развитию, +380636565201, [email protected]

Справка

МХП – международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1300 торговых точек различного направления. Это сеть магазинов "Мясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".

"МХП — Громаді" — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.