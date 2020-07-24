Мірча Луческу хотів повернутися у "Шахтар", але йому відмовили
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. У сенсаційної історії з призначенням колишнього коуча "Шахтаря" Мірчі Луческу головним тренером "Динамо" з'явилися нові пікантні подробиці. Про них пише Football.ua із посиланням на обізнані джерела у донецькому клубі, передає УНН.
Як виявилося, Мірча Луческу хотів повернутися у "Шахтар" на місце головного тренера ще у 2018-му році.
Тоді у Паулу Фонсека закінчувався дворічний контракт з "гірниками", а нову угоду ще не було підписано. Луческу нібито намагався скористатися ситуацією і зв'язувався з донецьким клубом, пропонуючи свою кандидатуру.
Але "Шахтар" пропозицію не прийняв і від послуг Луческу відмовився. Пізніше "оранжево-чорні" перепідписали контракт із Фонсекою, а через рік, після відходу португальського фахівця до "Роми", їх тренером став Луїш Каштру.
Нагадаємо, що раніше про призначення Луческу, ще до офіційного повідомлення з цього приводу, писали румунські ЗМІ. І за даними Ziare, перш ніж підписати контракт із "Динамо", Луческу нібито узгоджував це питання із президентом "Шахтаря" Рінатом Ахметовим.
Як повідомлялося в УНН, ультрас "Динамо" заявили, що готують акції протесту через призначення Луческу.