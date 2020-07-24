Мирча Луческу хотел вернуться в "Шахтер", но ему отказали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В сенсационной истории с назначением бывшего коуча "Шахтера" Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" появились новые пикантные подробности. О них пишет Football.ua со ссылкой на осведомленные источники в донецком клубе, передает УНН.
Как оказалось, Мирча Луческу хотел вернуться в "Шахтер" на место главного тренера еще в 2018-м году.
Тогда у Паулу Фонсеки заканчивался двухлетний контракт с "горняками", а новое соглашение еще не было подписано. Луческу якобы пытался воспользоваться ситуацией и связывался с донецким клубом, предлагая свою кандидатуру.
Но "Шахтер" предложение не принял и от услуг Луческу отказался. Позже "оранжево-черные" переподписали контракт с Фонсекой, а через год, после ухода португальского специалиста в "Рому", их тренером стал Луиш Каштру.
Напомним, что ранее о назначении Луческу, еще до официального сообщения по этому поводу, писали румынские СМИ. И по данным Ziare, прежде чем подписать контракт с "Динамо", Луческу якобы согласовывал этот вопрос с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым.
Как сообщалось в УНН, ультрас "Динамо" заявили, что готовят акции протеста из-за назначения Луческу.