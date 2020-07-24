Мирча Луческу хотел вернуться в "Шахтер", но ему отказали

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 39345 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102321 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107233 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134514 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110976 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131931 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102166 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102607 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104451 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102075 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Мирча Луческу хотел вернуться в "Шахтер", но ему отказали

Мирча Луческу хотел вернуться в "Шахтер", но ему отказали

Киев  •  УНН

 • 13315 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В сенсационной истории с назначением бывшего коуча "Шахтера" Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" появились новые пикантные подробности. О них пишет Football.ua со ссылкой на осведомленные источники в донецком клубе, передает УНН.

Как оказалось, Мирча Луческу хотел вернуться в "Шахтер" на место главного тренера еще в 2018-м году.

Тогда у Паулу Фонсеки заканчивался двухлетний контракт с "горняками", а новое соглашение еще не было подписано. Луческу якобы пытался воспользоваться ситуацией и связывался с донецким клубом, предлагая свою кандидатуру.

Но "Шахтер" предложение не принял и от услуг Луческу отказался. Позже "оранжево-черные" переподписали контракт с Фонсекой, а через год, после ухода португальского специалиста в "Рому", их тренером стал Луиш Каштру.

Напомним, что ранее о назначении Луческу, еще до официального сообщения по этому поводу, писали румынские СМИ. И по данным Ziare, прежде чем подписать контракт с "Динамо", Луческу якобы согласовывал этот вопрос с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

Как сообщалось в УНН, ультрас "Динамо" заявили, что готовят акции протеста из-за назначения Луческу.

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