Мін'юст США подав апеляцію щодо призупинення указу Д.Трампа про міграцію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Міністерство юстиції США подало апеляцію на рішення федерального суду Сієтлу, який тимчасово призупинив виконання виконавчого указу про посилення міграційної політики, передає УНН на посиланням на АВС.
Як зазначається, мова йде про формальний початок процедури подачі апеляції. Поки ніяких підстав і аргументів для опротестування рішення не вказується, оскільки Мін’юст лише повідомив суд Західного округу штату Вашингтон про початок процедури.
Раніше у мін’юсті США заявили, що будуть оскаржувати рішення суду щодо зупинки імміграційного указу.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп в черговий раз висловив обурення тим фактом, що федеральні судді припиняють його указ про заборону на в’їзд на територію Сполучених Штатів громадян з семи мусульманських країн.
Нагадаємо, 3 лютого федеральний суддя у Сіетлі Джеймс Робарт тимчасово призупинив дію указу президента країни Дональда Трампа, яким був заборонений в’їзд до країни громадянам семи мусульманських країн, а також призупинена програма США з прийому біженців.
Державний департамент США 4 лютого заявив, що громадяни з семи мусульманських країн з діючими візами можуть в’їжджати на територію країни.