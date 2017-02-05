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Минюст США подал апелляцию о приостановлении указа Д.Трампа о миграции

Киев • УНН

 • 8247 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Министерство юстиции США подало апелляцию на решение федерального суда Сиэтла, который временно приостановил исполнение исполнительного указа об усилении миграционной политики, передает УНН на ссылкой на АВС.

Минюст США подал апелляцию о приостановлении указа Д.Трампа о миграции

Как отмечается, речь идет о формальном начале процедуры подачи апелляции. Пока никаких оснований и аргументов для опротестования решения не указывается, поскольку Минюст только сообщил суду Западного округа штата Вашингтон о начале процедуры.

Ранее в Минюсте США заявили, что будут обжаловать решение суда об остановке иммиграционного указа.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил возмущение тем фактом, что федеральные судьи прекращают его указ о запрете на въезд на территорию Соединенных Штатов граждан из семи мусульманских стран.

Напомним, 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт временно приостановил действие указа президента страны Дональда Трампа, которым был запрещен въезд в страну гражданам семи мусульманских стран, а также приостановлена программа США по приему беженцев.

Государственный департамент США 4 февраля заявил, что граждане из семи мусульманских стран с действующими визами могут въезжать на территорию страны.

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