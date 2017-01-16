Минулої доби в зоні проведення АТО один військовий зазнав поранень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загиблих українських військових немає, один боєць зазнав поранень. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 1 український військовослужбовець отримав поранення”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, з 15 на 16 січня, російсько-окупаційні війська 60 разів вели вогонь по позиціях українських військових.