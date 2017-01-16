За прошедшие сутки в зоне проведения АТО один военный получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибших украинских военных нет, один боец получил ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 украинский военнослужащий получил ранения", - сказал он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 15 на 16 января, российско-оккупационные войска 60 раз вели огонь по позициям украинских военных.