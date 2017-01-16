За прошедшие сутки в зоне проведения АТО один военный получил ранения

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 украинский военнослужащий получил ранения", - сказал он.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки, с 15 на 16 января, российско-оккупационные войска 60 раз вели огонь по позициям украинских военных.