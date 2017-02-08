Минулого тижня в Україні від грипу померла одна людина
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Минулого тижня в Україні від грипу померла одна людина. Про це повідомляє Центр з контролю та моніторингу захворювань на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“На 05 тижні зареєстровано 1 летальний випадок внаслідок ускладнення захворювання на грип, визначено вірус грипу”, — йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що за період з 30 січня по 5 лютого 2017 року на ГРВІ захворіло 183 420 осіб, із них 65,1 % діти віком до 17 років.
Також повідомляється, що показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України знаходиться на рівні минулого тижня та складає 430,7 на 100 тисяч населення.
При цьому, найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстровано в Київській — 700,9, найменший — у Тернопільській областях — 301,1 на 100 тис. населення.
У центрі повідомляють, що в жодній із областей України епідемічний поріг не перевищений; темп приросту серед дорослих зменшився на 6,2 %, а серед дітей до 17 років збільшився на 5,2 %.