На прошлой неделе в Украине от гриппа умер один человек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. На прошлой неделе в Украине от гриппа умер один человек. Об этом сообщает Центр по контролю и мониторингу заболеваний на своей странице в Facebook, передает УНН.
"На 05 неделе зарегистрировано 1 летальный случай в результате осложнения заболевания гриппом, определен вирус гриппа", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что за период с 30 января по 5 февраля 2017 года на ОРВИ заболело 183 420 человек, из них 65,1% дети до 17 лет.
Также сообщается, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины находится на уровне прошлой недели и составляет 430,7 на 100 тыс. населения.
При этом, самый высокий показатель заболеваемости ОРВИ зарегистрировано в Киевской - 700,9, наименьший - в Тернопольской областях - 301,1 на 100 тыс. населения.
В центре сообщают, что ни в одной из областей Украины эпидемический порог не превышен; темп прироста среди взрослых уменьшился на 6,2%, а среди детей до 17 лет увеличился на 5,2%.