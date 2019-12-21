Мінцифри: з початку нового року система "Є-Малятко" стартує в 11 українських містах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Система "Є-Малятко" стартує в 11 українських містах через 11 днів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
"Є-Малятко" стартує за 11 днів у 11 українських містах", - йдеться у повідомленні.
Так, сьогодні заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська та заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко провели нараду з керівниками та спеціалістами органів соцзахисту населення. За її результатами стало відомо, що вже в новому році родини отримають зручний державний сервіс — при народженні малюка за однією заявою онлайн можна отримати 10 базових послуг без черг і паперів.
Спочатку сервіс буде доступним для тестування у Києві, Дніпрі, Харкові, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Кривому Розі, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі.
Як раніше повідомляв УНН, Львів стане одним із пілотних міст, де впровадять систему "Є-Малятко".
Нагадаємо, в Офісі Президента узгодили спільний план дій щодо системи “Є-Малятко”.