Мелоні: Рішучість щодо Ірану має бути проявлена стосовно припинення вогню в Україні

Проявлена рішучість щодо війни між Іраном та Ізраїлем тепер має бути продемонстрована щодо України та сектору Газа. Про це після саміту НАТО заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, повідомляє УНН із посиланням на ANSA.

Деталі

За її словами, вона мала діалог із цього приводу з президентом США Дональдом Трампом.

Я сказала президенту Дональду Трампу і заявила на саміті, що така ж рішучість, проявлена ​​щодо війни між Ізраїлем та Іраном, має бути проявлена ​​і щодо двох інших угод про припинення вогню – для України та для Гази – сказала Мелоні журналістам.

За інформацією видання, Мелоні і Трамп провели довгу розмову, коли сиділи поруч на вечері лідерів у резиденції короля Нідерландів у Гаазі під час саміту НАТО у вівторок.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що не обговорював припинення вогню з Володимиром Зеленським, але хотів би поговорити про це з путіним. Зеленський підтвердив зустріч з Трампом, назвавши її змістовною, та включив припинення вогню до обговорених питань.

Також Трамп заявив, що "буде видно", чи надаватимуть США кошти на оборону України цього року. Він зазначив, що путін повинен припинити війну, оскільки "люди гинуть у великій кількості".

Італія отримала "гнучкі" умови для збільшення оборонних витрат – Мелоні