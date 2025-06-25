Мелони: Решимость в отношении Ирана должна быть проявлена в отношении прекращения огня в Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите НАТО заявила, что решимость, проявленная в отношении конфликта между Израилем и Ираном, должна быть применена к ситуациям в Украине и Газе. Она обсудила этот вопрос с Дональдом Трампом.
Проявленная решимость в отношении войны между Ираном и Израилем теперь должна быть продемонстрирована в отношении Украины и сектора Газа. Об этом после саммита НАТО заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает УНН со ссылкой на ANSA.
Детали
По ее словам, у нее был диалог по этому поводу с президентом США Дональдом Трампом.
Я сказала президенту Дональду Трампу и заявила на саммите, что такая же решимость, проявленная в отношении войны между Израилем и Ираном, должна быть проявлена и в отношении двух других соглашений о прекращении огня – для Украины и для Газы
По информации издания, Мелони и Трамп провели долгий разговор, когда сидели рядом на ужине лидеров в резиденции короля Нидерландов в Гааге во время саммита НАТО во вторник.
Напомним
Дональд Трамп заявил, что не обсуждал прекращение огня с Владимиром Зеленским, но хотел бы поговорить об этом с путиным. Зеленский подтвердил встречу с Трампом, назвав ее содержательной, и включил прекращение огня в обсужденные вопросы.
Также Трамп заявил, что "будет видно", будут ли США предоставлять средства на оборону Украины в этом году. Он отметил, что путин должен прекратить войну, поскольку "люди гибнут в большом количестве".
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