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Италия получила "гибкие" условия для увеличения оборонных расходов – Мелони

Киев • УНН

 • 1064 просмотра

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что страна достигнет новых целей НАТО по расходам на оборону благодаря гибкому подходу и без перенаправления средств из других приоритетов бюджета. Италия, которая сейчас тратит 1,5% ВВП на оборону, планирует постепенно увеличивать этот показатель.

Италия получила "гибкие" условия для увеличения оборонных расходов – Мелони

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что ее страна может достичь новых целей НАТО благодаря гибкому подходу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Guardian.

Детали

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что новые цели НАТО доступны для Италии, поскольку они предоставляют странам "полную гибкость" в отношении того, как их достичь

- пишет Guardian.

Агентство Reuters сообщило, что политик также настаивала на том, что ни одного евро не будет перенаправлено из других бюджетных приоритетов на финансирование запланированного увеличения расходов на оборону.

Дополнительно

По информации Reuters, 5 дней назад Италия, которую заставляют увеличить расходы на оборону, раскритиковала "глупые" правила ЕС.

Министр экономики и финансов Джанкарло Джорджетти заявил, что согласно схеме Комиссии, государства-члены, на которые не распространяется процедура ЕС по чрезмерному дефициту, смогут использовать дополнительную свободу действий на оборону без нарушения бюджетных правил, даже если их дефицит превысит лимит в 3% ВВП.

В настоящее время Италия тратит на оборону около 1,5% ВВП, что значительно ниже новых целей альянса. Однако благодаря полученной "гибкости" страна планирует постепенно увеличивать этот показатель, не сокращая другие бюджетные статьи.

Аналитики отмечают, что такой подход позволит Италии избегать резких экономических потрясений, но может вызвать критику со стороны других членов НАТО, которые уже значительно увеличили свои оборонные бюджеты.  

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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