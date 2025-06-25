Італія отримала "гнучкі" умови для збільшення оборонних витрат – Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її країна може досягти нових цілей НАТО завдяки гнучкому підходу.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Guardian.

Деталі

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила, що нові цілі НАТО є доступними для Італії, оскільки вони надають країнам "повну гнучкість" щодо того, як їх досягти - пише Guardian.

Агентство Reuters повідомило, що політикиня також наполягала на тому, що жодного євро не буде перенаправлено з інших бюджетних пріоритетів на фінансування запланованого збільшення витрат на оборону.

Додатково

За інформацією Reuters, 5 днів тому Італія, яку змушують збільшити витрати на оборону, розкритикувала "дурні" правила ЄС.

Міністр економіки та фінансів Джанкарло Джорджетті заявив, що згідно зі схемою Комісії, держави-члени, на які не поширюється процедура ЄС щодо надмірного дефіциту, зможуть використовувати додаткову свободу дій на оборону без порушення бюджетних правил, навіть якщо їхній дефіцит перевищить ліміт у 3% ВВП.

Наразі Італія витрачає на оборону близько 1,5% ВВП, що значно нижче за нові цілі альянсу. Проте завдяки отриманій "гнучкості" країна планує поступово збільшувати цей показник, не скорочуючи інші бюджетні статті.

Аналітики відзначають, що такий підхід дозволить Італії уникати різких економічних потрясінь, але може викликати критику з боку інших членів НАТО, які вже значно збільшили свої оборонні бюджети.