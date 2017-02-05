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Матч “Сельта"—“Реал” перенесли через обвал даху стадіону

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Зустріч 21-го туру іспанського чемпіонату між командами “Сельта” і “Реал Мадрид", яка повинна була відбутися в неділю, була відкладена на невизначений термін, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Іспанії, передає УНН.

Матч “Сельта"—“Реал” перенесли через обвал даху стадіону

Раніше в той же день стало ясно, що поєдинок не може проведений через погану погоду в Іспанії, і особисто мер міста Віго заборонив проведення цієї гри з міркувань безпеки.

Шквальний вітер пошкодив частину даху на стадіоні “Балаідос”, що змусило керівництво міста вжити виключних заходів безпеки.

“Реал”, в свою чергу, наполягав на проведенні гри відповідно до календаря — або із закриттям пошкодженої трибуни, або в іншому місті.

Точна дата гри стане відома пізніше. Відзначимо, що для “Реала” — це буде вже другий перенесений матч чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, 25 січня іспанська “Сельта”, яка є суперником донецького “Шахтаря” у 1/16 Ліги Європи, зігравши унічию із мадридським “Реалом” вибила останнього із розіграшу Кубку Іспанії.

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