Матч "Сельта" - "Реал" перенесли из-за обвала крыши стадиона
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Встреча 21-го тура испанского чемпионата между командами "Сельта" и "Реал Мадрид", которая должна была состояться в воскресенье, была отложена на неопределенный срок, сообщает официальный сайт Федерации футбола Испании, передает УНН.
Ранее в тот же день стало ясно, что поединок не может быть проведен из-за плохой погоды в Испании, и лично мэр города Виго запретил проведение этой игры из соображений безопасности.
Шквальный ветер повредил часть крыши на стадионе "Балаидос", что заставило руководство города принять исключительные меры безопасности.
"Реал", в свою очередь, настаивал на проведении игры в соответствии с календарем - или с закрытием поврежденной трибуны, или в другом городе.
Точная дата игры станет известна позже. Отметим, что для "Реала" - это будет уже второй перенесенный матч чемпионата Испании.
Напомним, 25 января испанская "Сельта", которая является соперником донецкого "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы, сыграв вничью с мадридским "Реалом" выбила последнего из розыгрыша Кубка Испании.