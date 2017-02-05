Матч "Сельта" - "Реал" перенесли из-за обвала крыши стадиона

Ранее в тот же день стало ясно, что поединок не может быть проведен из-за плохой погоды в Испании, и лично мэр города Виго запретил проведение этой игры из соображений безопасности.

Шквальный ветер повредил часть крыши на стадионе "Балаидос", что заставило руководство города принять исключительные меры безопасности.

"Реал", в свою очередь, настаивал на проведении игры в соответствии с календарем - или с закрытием поврежденной трибуны, или в другом городе.

Точная дата игры станет известна позже. Отметим, что для "Реала" - это будет уже второй перенесенный матч чемпионата Испании.

Напомним, 25 января испанская "Сельта", которая является соперником донецкого "Шахтера" в 1/16 Лиги Европы, сыграв вничью с мадридским "Реалом" выбила последнего из розыгрыша Кубка Испании.