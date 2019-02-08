Мадуро не вважає за необхідне проводити зараз президентські вибори у Венесуелі

"Які потреби сьогодні у народу Венесуели? Провести вибори? Я думаю, що ні", - сказав він в п'ятницю журналістам.

"Народу Венесуели необхідні відновлення економіки, мир і конституційна стабільність. Для цього треба переобрати Національну асамблею. Єдина влада, яка під питанням, це Національна асамблея, але ми це вирішимо найближчим часом", - зазначив глава держави.

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За його словами, "опозиція не хоче ніяких виборів".

"Якщо ми скажемо, що проведемо вибори через 30 днів, вони почнуть придумувати причини, щоб не йти на них", - вказав Мадуро.

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Він додав, що зберігає повний контроль над країною.

"Уряд Венесуели діє, влада, юстиція працюють на 100%", - сказав він.

Венесуельський лідер запевнив, що наступного тижня в країні "буде мир", і він продовжить керувати державою.

"Ми будемо рухатися вперед", - заявив президент.

"Венесуелою править обраний президент Ніколас Мадуро", - підкреслив він, додавши, що вже зібрано близько 2 млн підписів венесуельців проти вторгнення США.

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Президент також зазначив, що галас навколо ситуації в країні створюють певні зацікавлені кола.

Як повідомляв УНН, збір підписів проти можливого американського військового втручання в політичну кризу в Венесуелі почався в середу і триватиме до кінця тижня. Як заявив раніше Мадуро в своєму Twitter, він розраховує, що буде зібрано всього не менше 10 млн підписів. Населення Венесуели становить близько 32 млн чоловік.

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23 січня Гуайдо, призначення якого на посаду спікера парламенту двома днями раніше анулював Верховний суд Венесуели, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Глава держави Ніколас Мадуро назвав подію спробою перевороту і заявив про розрив дипломатичних відносин з США.

4 лютого в Оттаві відбулося позачергове засідання Групи Ліми, учасники якої, зокрема, висловилися на підтримку лідера опозиції Хуана Гуайдо і виступили за мирний перехід влади в країні шляхом проведення демократичних президентських виборів.

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За декілька годин до початку протестів 2 лютого голова управління стратегічного планування Головного командування Військово-Повітряних сил Венесуели генерал Франсіско Естебан Янес Родрігес заявив, що визнає Гуайдо виконуючим обов’язки президента. Він назвав владу Мадуро “диктаторською” і запевнив, що 90% особового складу збройних сил не підтримують главу держави.

Полковник Хосе Луїс Сільва, військовий аташе при посольстві Боліваріанської Республіки в США, 26 січня також визнав Гуайдо тимчасовим главою Венесуели.