Мадуро не считает необходимым проводить сейчас президентские выборы в Венесуэле

"Какие потребности сегодня у народа Венесуэлы? Провести выборы? Я думаю, что нет", - сказал он в пятницу журналистам.

"Народу Венесуэлы необходимы восстановление экономики, мир и конституционная стабильность. Для этого надо переизбрать Национальную ассамблею. Единственная власть, которая под вопросом, это Национальная ассамблея, но мы это решим в ближайшее время", - отметил глава государства.

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По его словам, "оппозиция не хочет никаких выборов".

"Если мы скажем, что проведем выборы через 30 дней, они начнут придумывать причины, чтобы не идти на них", - отметил Мадуро.

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Он добавил, что сохраняет полный контроль над страной.

"Правительство Венесуэлы действует, власть, юстиция работают на 100%", - сказал он.

Венесуэльский лидер заверил, что на следующей неделе в стране "будет мир", и он продолжит руководить государством.

"Мы будем двигаться вперед", - заявил президент.

"Венесуэлой правит избранный президент Николас Мадуро", - подчеркнул он, добавив, что уже собрано около 2 млн подписей венесуэльцев против вторжения США.

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Президент также отметил, что шумиха вокруг ситуации в стране создают определенные заинтересованные круги.

Как сообщал УНН, сбор подписей против возможного американского военного вмешательства в политический кризис в Венесуэле начался в среду и продлится до конца недели. Как заявил ранее Мадуро в своем Twitter, он рассчитывает, что будет собрано всего не менее 10 млн подписей. Населения Венесуэлы составляет около 32 млн человек.

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23 января Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента. Глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

4 февраля в Оттаве состоялось внеочередное заседание Группы Лимы, участники которой, в частности, высказались в поддержку лидера оппозиции Хуана Гуайдо и выступили за мирный переход власти в стране путем проведения демократических президентских выборов.

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За несколько часов до начала протеста 2 февраля глава управления стратегического планирования Главного командования Военно-воздушных сил Венесуэлы генерал Франсиско Эстебан Янес Родригес заявил, что признает Гуайдо исполняющим обязанности президента. Он назвал власть Мадуро "диктаторской" и заверил, что 90% личного состава вооруженных сил не поддерживают главу государства.

Полковник Хосе Луис Сильва, военный атташе при посольстве Боливарианской Республики в США, 26 января также признал Гуайдо временным главой Венесуэлы.