Колумбія обмежила в'їзд понад 300 прихильників Мадуро

“Ми вирішили скасувати карти прикордонної мобільності для групи, в яку входять понад 300 осіб, які виступають за диктатуру Ніколаса Мадуро. Дані гнучкі державні заходи створені з метою допомогти громадянам Венесуели. Немає сенсу в тому, щоб, поки одні відчували голод і нужду, інші, прихильники диктатури, користувалися даними перевагами і в’їжджали в країну за допомогою цієї карти і здійснювали покупки”, — заявив Крюгер.

Він зазначив, що це рішення — “частина заходів, прийнятих національним урядом для мирного врегулювання венесуельського кризи”.

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30 січня влада Колумбії заборонили в’їзд понад ніж 200 венесуельців, які мають зв’язки з адміністрацією Мадуро, і попередили, що даний список може поповнитися. На початку січня влада Перу заборонили в’їзд 93 чиновникам Венесуели, в тому числі Мадуро. Президент Венесуели засудив таке рішення перуанської влади.

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