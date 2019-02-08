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Колумбія обмежила в'їзд понад 300 прихильників Мадуро

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Глава міграційної служби Колумбії Крістіан Крюгер у четвер призупинив дію карт прикордонної мобільності понад 300 венесуельців, які мають зв'язки з адміністрацією президента Венесуели Ніколаса Мадуро, а також їх сім'ям. Про це повідомляє газета El Nacional, передає УНН.

“Ми вирішили скасувати карти прикордонної мобільності для групи, в яку входять понад 300 осіб, які виступають за диктатуру Ніколаса Мадуро. Дані гнучкі державні заходи створені з метою допомогти громадянам Венесуели. Немає сенсу в тому, щоб, поки одні відчували голод і нужду, інші, прихильники диктатури, користувалися даними перевагами і в’їжджали в країну за допомогою цієї карти і здійснювали покупки”, — заявив Крюгер.

Він зазначив, що це рішення — “частина заходів, прийнятих національним урядом для мирного врегулювання венесуельського кризи”.

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30 січня влада Колумбії заборонили в’їзд понад ніж 200 венесуельців, які мають зв’язки з адміністрацією Мадуро, і попередили, що даний список може поповнитися. На початку січня влада Перу заборонили в’їзд 93 чиновникам Венесуели, в тому числі Мадуро. Президент Венесуели засудив таке рішення перуанської влади.

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