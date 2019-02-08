Колумбия ограничила въезд более 300 сторонников Мадуро

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74420 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100437 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135020 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 133635 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131341 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125855 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163142 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117900 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141489 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145323 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Колумбия ограничила въезд более 300 сторонников Мадуро

Колумбия ограничила въезд более 300 сторонников Мадуро

Киев  •  УНН

 • 9114 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Глава миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер в четверг приостановил действие карт пограничной мобильности более 300 венесуэльцев, которые имеют связи с администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также их семьям. Об этом сообщает газета El Nacional, передает УНН.

"Мы решили отменить карты пограничной мобильности для группы, в которую входят более 300 человек, выступающих за диктатуру Николаса Мадуро. Данные гибкие государственные меры созданы с целью помочь гражданам Венесуэлы. Нет смысла в том, чтобы, пока одни испытывали голод и нужду, другие, сторонники диктатуры, пользовались данными преимуществами и въезжали в страну с помощью этой карты и совершали покупки", - заявил Крюгер.

Он отметил, что это решение - "часть мер, принятых национальным правительством для мирного урегулирования венесуэльского кризиса".

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30 января власти Колумбии запретили въезд более чем 200 венесуэльцам, имеющим связи с администрацией Мадуро, и предупредили, что данный список может пополниться. В начале января власти Перу запретили въезд 93 чиновникам Венесуэлы, в том числе Мадуро. Президент Венесуэлы осудил подобное решение перуанских властей.

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