Колумбия ограничила въезд более 300 сторонников Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Глава миграционной службы Колумбии Кристиан Крюгер в четверг приостановил действие карт пограничной мобильности более 300 венесуэльцев, которые имеют связи с администрацией президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также их семьям. Об этом сообщает газета El Nacional, передает УНН.
"Мы решили отменить карты пограничной мобильности для группы, в которую входят более 300 человек, выступающих за диктатуру Николаса Мадуро. Данные гибкие государственные меры созданы с целью помочь гражданам Венесуэлы. Нет смысла в том, чтобы, пока одни испытывали голод и нужду, другие, сторонники диктатуры, пользовались данными преимуществами и въезжали в страну с помощью этой карты и совершали покупки", - заявил Крюгер.
Он отметил, что это решение - "часть мер, принятых национальным правительством для мирного урегулирования венесуэльского кризиса".
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30 января власти Колумбии запретили въезд более чем 200 венесуэльцам, имеющим связи с администрацией Мадуро, и предупредили, что данный список может пополниться. В начале января власти Перу запретили въезд 93 чиновникам Венесуэлы, в том числе Мадуро. Президент Венесуэлы осудил подобное решение перуанских властей.
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