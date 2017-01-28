М.Джемілєв: сьогодні у Києві обговорять стратегію публічної дипломатії кримських татар та затримання Е.Курбедінова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Сьогодні в Києві проходить сьоме засідання виконавчого комітету Всесвітнього конгресу кримських татар. Однією із тем для обговорення буде стратегія публічної дипломатії кримських татар. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Уповноважений Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає УНН.
"Головною темою для обговорення буде стан кримськотатарського народу в окупованому Криму, а також стратегія публічної дипломатії кримських татар", - написав М.Джемілєв.
Він також додав, що у контексті останніх затримань в окупованому Криму до порядку денного роботи виконавчого комітету ВККТ включено питання щодо затримань адвоката Еміля Курбедінова та активіста Сейрана Салієва.
Раніше у Freedom House заявили, що Росія повинна почати дотримуватись норм міжнародного права щодо окупованого територій та звільнити затриманого у Криму адвоката Еміля Курбедінова та активіста Сейрана Салієва.
Нагадаємо, у четвер 26 січня зранку до кількох кримських татар у Криму прийшли з обшуками. Адвоката Еміля Курбедінова затримали в Бахчисараї.
Як повідомляв УНН, в окупованому Криму заявили про спецоперацію проти “екстремістів” з Хізб ут-Тахрір.