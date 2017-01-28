М.Джемилев: сегодня в Киеве обсудят стратегию публичной дипломатии крымских татар и задержание Э.Курбединова
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Сегодня в Киеве проходит седьмое заседание исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар. Одной из тем для обсуждения будет стратегия публичной дипломатии крымских татар. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает УНН.
"Главной темой для обсуждения будет состояние крымскотатарского народа в оккупированном Крыму, а также стратегия публичной дипломатии крымских татар", - написал М.Джемилев.
Он также добавил, что в контексте последних задержаний в оккупированном Крыму в повестку дня работы исполнительного комитета ВККТ включен вопрос задержаний адвоката Эмиля Курбединова и активиста Сейрана Салиева.
Ранее в Freedom House заявили, что Россия должна начать соблюдать нормы международного права в отношении оккупированных территорий и освободить задержанных в Крыму адвоката Эмиля Курбединова и активиста Сейрана Салиева.
Напомним, в четверг, 26 января утром у нескольких крымских татар в Крыму провели обыски. Адвоката Эмиля Курбединова задержали в Бахчисарае.
Как сообщал УНН, в оккупированном Крыму заявили о спецоперации против "экстремистов" из Хизб ут-Тахрир.