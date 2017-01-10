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Львівські "Карпати" розпрощалися із п'ятьма футболістами

Львівські "Карпати" розпрощалися із п'ятьма футболістами

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. За взаємною згодою сторін львівський ФК "Карпати" припинив співпрацю із п’ятьма футболістами – Гегамом Кадимяном, Євгеном Чумаком, Вадимом Страшкевичем, Володимиром Савошком та Юрієм Захарківим, інформує УНН з посиланням на сайт "левів".

Г.Кадимян став гравцем львівських "Карпат" у лютому 2016-го. У Лізі Парі-Матч за "левів" форвард провів 15 матчів. Останнім часом, Г.Кадимян все рідше потрапляв у стартовий склад на гру, більшість матчів нападник розпочинав на лавці запасних.

Півзахисник Є.Чумак у складі львівської команди зіграв 6 матчів, половину з яких починав у запасі.

В.Страшкевич є вихованцем львівського клубу, свої виступи за дублюючий склад "левів" ропочав ще у далекому 2012-му. Всього за команду півзахисник провів 118 матчів, 79 з яких зіграв за "молодіжку". У Лізі Парі-Матч В.Страшкевич 4 рази відмітився взяттям воріт.

В.Савошко теж є вихованцем карпатівської школи. За молодіжну першість півзахисник провів 59 матчів, 40 з яких починав у стартовому складі. За цей період, граючи за "молодіжку", В.Савошко встиг відмітитись 17-ма голами.

Як повідомляв УНН, в грудні 2016 "Карпати" покинули Артур Карноза, Костянтин Ярошенко і Окечукву Габріель.

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