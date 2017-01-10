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Львовские "Карпаты" расстались с пятью футболистами

Львовские "Карпаты" расстались с пятью футболистами

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 января. УНН. По взаимному согласию сторон львовский ФК "Карпаты" прекратил сотрудничество с пятью футболистами - Гегамом Кадимяном, Евгением Чумаком, Вадимом Страшкевичем, Владимиром Савошком и Юрием Захаркивым, информирует УНН со ссылкой на сайт "львов".

Г.Кадимян стал игроком львовских "Карпат" в феврале 2016-го. В Лиге Пари-Матч за "львов" форвард провел 15 матчей. В последнее время, Г.Кадимян все реже попадал в стартовый состав на игру, большинство матчей нападающий начинал на скамейке запасных.

Полузащитник Е.Чумак в составе львовской команды сыграл 6 матчей, половину из которых начинал в запасе.

В.Страшкевич является воспитанником львовского клуба, свои выступления за дублирующий состав "львов"начал еще в далеком 2012-м. Всего за команду полузащитник провел 118 матчей, 79 из которых сыграл за "молодежку". В Лиге Пари-Матч В.Страшкевич 4 раза отметился взятием ворот.

В.Савошко тоже является воспитанником карпатовской школы. За молодежное первенство полузащитник провел 59 матчей, 40 из которых начинал в стартовом составе. За этот период, играя за "молодежку", В.Савошко успел отметиться 17-ю голами.

Как сообщал УНН, в декабре 2016 "Карпаты" покинули Артур Карноза, Константин Ярошенко и Окечукву Габриэль .

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