Литва пообіцяла надалі підтримувати Україну в протистоянні російській агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Литва готова підтримувати Україну у протистоянні російській агресії, оскільки розуміє, що у країн "один геополітичний простір і спільні загрози". Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Литовської Республіки Йонас Вітаутас Жукас під час зустрічі з секретарем РНБОУ Олександром Турчиновим, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.
Під час зустрічі співрозмовники обговорили ситуацію, що склалася на сході України через агресію РФ. За словами О.Турчинова, російські гібридні війська не припиняють агресію на Донбасі.
Окрім того, під час зустрічі обговорювалися питання протидії кіберагресії, реформування українського сектору безпеки і оборони, досвід переходу литовських Збройних Сил на стандарти НАТО, співпраця в питаннях стратегічних комунікацій та інтенсифікація діяльності спільної Українсько-Литовсько-Польської бригади.
“Допомога Литви для нас надзвичайно важлива та цінна”, — сказав О.Турчинов, наголосивши, що Литва завжди була одним з найнадійніших друзів України.
Своєю чергою, Й.В.Жукас наголосив на важливості для Литви співпраці з Україною.
“Ми розуміємо, де зараз вирішується доля Європи”, — зазначив він.
Головнокомандувач Збройних Сил Литви наголосив, що його країна “розуміє, що разом ми повинні захищати спільні цінності”.
“Ми завжди готові підтримувати Україну, оскільки розуміємо, що в нас один геополітичний простір і спільні загрози”, — підсумував він.
Як повідомляв УНН, Литва надасть Україні 2 млн євро на закупівлю амуніції для військових.