Литва пообіцяла надалі підтримувати Україну в протистоянні російській агресії

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Литва готова підтримувати Україну у протистоянні російській агресії, оскільки розуміє, що у країн "один геополітичний простір і спільні загрози". Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Литовської Республіки Йонас Вітаутас Жукас під час зустрічі з секретарем РНБОУ Олександром Турчиновим, передає УНН з посиланням на прес-службу РНБО.