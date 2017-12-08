Литва пообещала и дальше поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Литва готова поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, поскольку понимает, что у стран "один геополитическое пространство и общие угрозы". Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Литовской Республики Йонас Витаутас Жукас во время встречи с секретарем СНБОУ Александром Турчиновым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.