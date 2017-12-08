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Литва пообещала и дальше поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии

Литва пообещала и дальше поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии

Киев  •  УНН

 • 11805 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Литва готова поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии, поскольку понимает, что у стран "один геополитическое пространство и общие угрозы". Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Литовской Республики Йонас Витаутас Жукас во время встречи с секретарем СНБОУ Александром Турчиновым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Во время встречи собеседники обсудили ситуацию на востоке Украины из-за агрессии РФ. По словам А.Турчинова, российские гибридные войска не прекращают агрессию на Донбассе.

Кроме того, во время встречи обсуждались вопросы противодействия киберагрессии, реформирования украинского сектора безопасности и обороны, опыт перехода литовских вооруженных сил на стандарты НАТО, сотрудничество в вопросах стратегических коммуникаций и интенсификация деятельности совместной Украинский-Литовско-Польской бригады.

"Помощь Литвы для нас чрезвычайно важна и ценна", - сказал А.Турчинов, подчеркнув, что Литва всегда была одним из самых надежных друзей Украины.

В свою очередь, Й.В.Жукас подчеркнул важность для Литвы сотрудничества с Украиной.

"Мы понимаем, где решается судьба Европы", - отметил он.

Главнокомандующий Вооруженных сил Литвы подчеркнул, что его страна "понимает, что вместе мы должны защищать общие ценности".

"Мы всегда готовы поддерживать Украину, поскольку понимаем, что у нас один геополитическое пространство и общие угрозы", - подытожил он.

Как сообщал УНН, Литва предоставит Украине 2 млн евро на закупку амуниции для военных.

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