Лікарні Донецька переповнені через втрати бойовиків – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Лікарні Донецька переповнені через суттєві втрати бойовиків та перейшли на посилений режим роботи. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook, передає УНН.
“Суттєві втрати російських окупаційних військ спричинили переповнення лікувальних закладів Донецька, які переведено на посилений режим роботи”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що задля медобслуговування військовослужбовців адміністрація ввела обмеження у наданні медичної допомоги цивільному населенню.
При цьому, за даними розвідки, у підрозділах 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ через відсутність належного медзабезпечення спостерігається різке загострення санітарно-епідеміологічної ситуації. Зазначається, що зросла кількість захворювань військовослужбовців у 100-й окремій мотострілецькій бригаді (Донецьк) 1-го АК ЗС РФ, які медичним персоналом діагностуються як “кишковий грип”.
Як повідомляв УНН, за даними розвідки, через погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го АК ЗС РФ (Луганськ) зростає кількість випадків суїциду.