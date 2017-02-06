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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Лікарні Донецька переповнені через втрати бойовиків – розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Лікарні Донецька переповнені через суттєві втрати бойовиків та перейшли на посилений режим роботи. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook, передає УНН.

Лікарні Донецька переповнені через втрати бойовиків – розвідка

“Суттєві втрати російських окупаційних військ спричинили переповнення лікувальних закладів Донецька, які переведено на посилений режим роботи”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що задля медобслуговування військовослужбовців адміністрація ввела обмеження у наданні медичної допомоги цивільному населенню.

При цьому, за даними розвідки, у підрозділах 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ через відсутність належного медзабезпечення спостерігається різке загострення санітарно-епідеміологічної ситуації. Зазначається, що зросла кількість захворювань військовослужбовців у 100-й окремій мотострілецькій бригаді (Донецьк) 1-го АК ЗС РФ, які медичним персоналом діагностуються як “кишковий грип”.

Як повідомляв УНН, за даними розвідки, через погіршення морально-психологічного стану військовослужбовців 7-ї окремої мотострілецької бригади 2-го АК ЗС РФ (Луганськ) зростає кількість випадків суїциду.

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