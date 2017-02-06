Больницы Донецка переполнены из-за потерь боевиков - разведка

"Существенные потери российских оккупационных войск вызвали переполнение лечебных учреждений Донецка, которые переведены на усиленный режим работы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для медобслуживания военнослужащих администрация ввела ограничения в предоставлении медицинской помощи гражданскому населению.

При этом, по данным разведки, в подразделениях 1-го АК (Донецк) ВС РФ из-за отсутствия надлежащего медобеспечения наблюдается резкое обострение санитарно-эпидемиологической ситуации. Отмечается, что возросло количество заболеваний военнослужащих в 100-й отдельной мотострелковой бригаде (Донецк) 1-го АК ВС РФ, которые медицинским персоналом диагностируются как "кишечный грипп".

Как сообщал УНН, по данным разведки, из-за ухудшения морально-психологического состояния военнослужащих 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го АК ВС РФ (Луганск) растет количество случаев суицида.