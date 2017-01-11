Л.Цуренко пробилася до чвертьфіналу тенісного турніру в Хобарті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Українка Леся Цуренко стала чвертьфіналісткою турніру серії WTA Intarnational в австралійському Хобарті, повідомляє УНН з посиланням на btu.org.ua.
У поєдинку другого кола, що тривав 1 годину та 27 хвилин, Л.Цуренко здолала Йоханну Ларссон (11 сіяна) зі Швеції – 6:4, 6:4.
"Я відчувала себе відмінно, тому що мені вдалося впоратися з важкими погодними умовами. Під час гри було вітряно. Тому я дуже рада, що змогла перемогти. Для мене це був хороший матч", - повідомила переможниця.
Варто зазначити, що для Л.Цуренко це перша в кар'єрі перемога над Й.Ларссон.
Додамо, що наступна суперниця Л.Цуренко визначиться в матчі між американкою Шелбі Роджерс і Ларою Арруабарреной з Іспанії.
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