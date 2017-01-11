Л.Цуренко пробилась в четвертьфинал теннисного турнира в Хобарте
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Украинка Леся Цуренко стала четвертьфиналисткой турнира серии WTA Intarnational в австралийском Хобарте, сообщает УНН со ссылкой на btu.org.ua.
В поединке второго круга, который длился 1 час и 27 минут, Л.Цуренко одолела Йоханна Ларссон (11 сеяная) из Швеции - 6:4, 6:4.
"Я чувствовала себя отлично, потому что мне удалось справиться с тяжелыми погодными условиями. Во время игры было ветрено. Поэтому я очень рада, что смогла победить. Для меня это был хороший матч", - сообщила победительница.
Стоит отметить, что для Л.Цуренко это первая в карьере победа над Й.Ларссон.
Добавим, что следующая соперница Л.Цуренко определится в матче между американкой Шелби Роджерс и Ларой Арруабарреной из Испании.
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