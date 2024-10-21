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Київ проведе третій продовольчий саміт у листопаді - МЗС

Київ • УНН

 • 15823 перегляди

У Києві планується проведення третього продовольчого саміту в листопаді. Міністр Сибіга обговорив з турецьким колегою питання безпеки Чорного моря та наголосив на російських атаках на портову інфраструктуру України.

Київ проведе третій продовольчий саміт у листопаді - МЗС

В листопаді планується проведення в Києві третього продовольчого саміту. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом, передає УНН.

Україна навіть попри війну залишається гарантом продовольчої безпеки для багатьох країн та регіонів. Ми продовжуємо втілення гуманітарної програми Президента "Зерно з України" і хочу нагадати, що президент Ердоган свого часу відіграв одну з вирішальних ролей у започаткуванні цієї важливої ініціативи. Вже в листопаді плануємо проведення в Києві третього продовольчого саміту

- розповів Сибіга.

Сибіга зазначив, що він з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом приділили важливу увагу зусиллям з повернення стабільності та безпеки до Чорного моря, забезпечення свободи судноплавства.

"Я проінформував колегу про нарощування росією ударів по нашій портовій інфраструктурі та цивільних суднах. З початку осені російські удари пошкодили вже чотири судна, зокрема з зерном для Єгипту, кукурудзою для Італії, гуманітарним вантажем продовольчої програми ООН для Палестини. Нам потрібна сильна позиція, щоб зупинити цей терор та зберегти глобальну продовольчу безпеку", - заявив Сибіга.

Україна закликала Міжнародну морську організацію направити в одеські порти моніторингову місію - Сибіга16.10.24, 16:46 • 15736 переглядiв

Доповнення

Сибіга повідомляв раніше, що з початку війни росія здійснила понад 50 атак на українські порти, внаслідок яких пошкоджень зазнали більше ніж 300 об’єктів портової інфраструктури та 23 цивільних судна. Було знищено понад 100 тисяч тонн агропродукції.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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