Киев проведет третий продовольственный саммит в ноябре - МИД

В ноябре планируется проведение в Киеве третьего продовольственного саммита. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, передает УНН.

Украина даже несмотря на войну остается гарантом продовольственной безопасности для многих стран и регионов. Мы продолжаем воплощение гуманитарной программы Президента «Зерно из Украины» и хочу напомнить, что президент Эрдоган в свое время сыграл одну из решающих ролей в начале этой важной инициативы. Уже в ноябре планируем проведение в Киеве третьего продовольственного саммита - рассказал Сибига.

Сибига отметил, что он с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом уделили важное внимание усилиям по возвращению стабильности и безопасности в Черное море, обеспечению свободы судоходства.

«Я проинформировал коллегу о наращивании россией ударов по нашей портовой инфраструктуре и гражданским судам. С начала осени российские удары повредили уже четыре судна, в частности с зерном для Египта, кукурузой для Италии, гуманитарным грузом продовольственной программы ООН для Палестины. Нам нужна сильная позиция, чтобы остановить этот террор и сохранить глобальную продовольственную безопасность», - заявил Сибига.

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Дополнение

Сибига сообщал ранее, что с начала войны россия осуществила более 50 атак на украинские порты, в результате которых повреждения получили более 300 объектов портовой инфраструктуры и 23 гражданских судна. Было уничтожено более 100 тысяч тонн агропродукции.